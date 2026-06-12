Ｊ２ジュビロ磐田は１２日、ＤＦ川口尚紀（３２）がＪ３琉球へ完全移籍することを発表した。川口は新潟県出身で、２０１２年に新潟ユースからトップ昇格。１６年には清水でもプレーし、２５年に柏から磐田へ期限付き移籍してＪ２リーグ２３試合に出場。２６年に完全移籍加入し、特別大会で３試合に出場した。川口はクラブを通じて「１年半という短い期間ではありましたが、伝統あるジュビロ磐田の一員として戦えたことを誇り