女優中村玉緒（本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが、9日に肺炎のため亡くなった。86歳。所属事務所が発表した。通夜は16日午後6時、告別式は17日午前9時半から都内の斎場で執り行われる。喪主は長女の奥村眞粧美（おくむら・まさみ）さん。玉緒さんは、23年1月に、ヒロインを演じた映画「大菩薩峠」（60年、三隅研次監督）4K上映記念のトークイベントに出席し、最後の表舞台となった。同2月、仕事先の名古屋で転倒し、背骨