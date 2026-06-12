【デュオ・レベリング】 6月11日連載開始 【拡大画像へ】 LINEマンガで6月11日、英語学習アプリ「Duolingo」のキャラクターが主人公のファンタジーSFマンガ「デュオ・レベリング」の連載を開始した。現在は「プロローグ」と第1話から第3話が公開されている。 デュオが開いてしまった危険なクエストポータルを閉じるために、おなじみのザリとリリーが活躍す