【オーバンド×サンリオキャラクターズ缶】 6月27日発売 価格：各1,210円 【拡大画像へ】 輪ゴムの「オーバンド」を製造する共和は、6月27日よりサンリオのキャラクターとコラボした「オーバンド×サンリオキャラクターズ缶」を発売する。価格は各1,210円。6月11日よりAmazonで予約注文を開始。6月19日より全国のロフトで先行発売する。