若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。6月9日（火）に放送された同番組では、ゲストの吉田結衣（カーネーション）が芸人以外で今も続けている仕事を明かす場面があった。【映像】プチブレイク中の今も…カーネーション吉田が“副業事情”告白今回、番組初の芸人のゲストとして登場した吉田。正義感が強く、吉田と初対面ながら“類似タ