午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９４３、値下がり銘柄数は５６６、変わらずは４８銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、機械、鉄鋼、化学など。値下がりで目立つのはサービス、鉱業、食料など。 出所：MINKABU PRESS