衣笠丼【画像で見る】食べごたえのある煮汁を含んだ油揚げが主役の「衣笠丼」作るのも食べるのも手軽に出来て、便利な丼メニュー。今回ご紹介するのは、コスパも栄養価も良い卵と油揚げで作る京都の丼レシピです。煮込み時間も短く、サッと作れるので忙しい日や昼食にも大活躍です！■衣笠丼煮汁を含んだ油揚げが絶品の京都の郷土料理絶品！京都の郷土料理【材料・2人分】油揚げ...2枚卵...2個長ねぎ...1本温かいご飯...適量■煮汁