使いやすい形にしておくウタマロせっけん準備術▶【写真付きで解説】ウタマロせっけんのドロドロ解消！家事が激変する”驚きの準備術”頑固な汚れの救世主といえば“ウタマロせっけん”。でも、使った後のせっけん置きはドロドロになって手から滑り落ちることも...。そんな悩みは、ちょっとした準備をすることで解決！今回はSNSで話題の、使いたいときにすぐに使えてドロドロにならない5つの活用術をご紹介します。■広い面の