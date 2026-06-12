令和８年６月１２日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気 ２週間気温予報 北日本の気温は、向こう１週間程度は高い日が多いですが、その後は平年並の日が多いでしょう。東・西日本の向こう２週間の気温は、平年並か高い日が多いでしょう。沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年並か低いでしょう。 ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。 ・２週目の予報は中心の日に