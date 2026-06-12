驚きの事実が判明した。北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、FIFAランキング25位の韓国代表が、40位のチェコ代表とメキシコで対戦。２−１で逆転勝ちし、白星発進した。１点が遠いなか、59分に先制を許すも、67分にファン・インボム（フェイエノールト）が華麗な個人技で同点弾を奪取。そして決勝点が飛び出したのは80分だった。勢いに乗るファン・インボムの低いクロスに、オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）が上手く