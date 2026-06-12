レッドライト療法（RLRL）は、中国発の近視の治療法で、650nmの長波長の赤色光を近視眼に照射し、眼の表面の角膜から網膜までの長さである「眼軸長（眼の奥行き）」の過度な伸展を抑えることで、網膜の手前で入力像のピントが合ってしまう「近視」を予防する治療法だ。現在、オーストラリアの企業がRLRL治療デバイスを提供しており、同国と中国はもちろん、EU（欧州連合）と東南アジアの一部でも承認されている。近視の8〜13歳