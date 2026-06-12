SwitchBotは、IoTスマートホームデバイス「SwitchBot」や家電の操作をAIパートナーロボット「KATAフレンズ」への声かけで行うことができる新機能「おてつだい」を追加した。日常生活を便利にしてくれる機能だ。●「ライト消して」でOK、声だけで家電を操作おてつだい機能では、例えば「シーリングライトを消して」「エアコンをつけて」「サーキュレーターを止めて」などの指示を出すだけでロボットが代わりに操作してくれる。