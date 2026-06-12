米英を拠点とする大手メディア『The Athletic』は現地６月11日、「カナダのスター選手であるアルフォンソ・デイビスはＷ杯初戦を欠場する」と報道。「カナダ代表のジェシー・マーシュ監督が、12日に控えるボスニア・ヘルツェゴビナ戦前の記者会見で明らかにした」という。バイエルンで伊藤洋輝とチームメイトの25歳DFは、５月６日のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝でハムストリングを負傷して以降、戦線を離脱していた。状