北中米ワールドカップの初戦を前に、日本代表に激震が走った。周知の通り、キャプテンの遠藤航が離脱となり、板倉滉が新主将に就任、そしてFWの町野修斗が追加招集された。サポートプレーヤーとして参加している前主将の吉田麻也は「僕も今朝、みんなと同じタイミングで知った」という。ただ、経験豊富な37歳は、こうなる可能性もあると考ええていたようだ。 「僕としてはそういうパターンもあり得ると思っていたので