【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人主演、ヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント映画『ラブ≠コメディ』が、7月3日より全国公開される。このたび、6月11日に東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズにて完成披露試写会が開催された。 ■完成披露の舞台で豪華キャストと監督が登壇。会場は終始大きな盛り上がり 主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称さ