¡ÚÆ°²è¡Û¥í¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤¿BTS¥¸¥ó¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②BTS¥¸¥ó¡ßFRED¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ③④⑤¥½¥í¥³¥ó¤Ç¤â³Ú´ï±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤¿BTS¥¸¥ó BTS¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉFRED¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¡Ë¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£BTS¥¸¥ó¤¬¹âµé¥¸¥å¥¨¥êー¤òÅ»¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¤ËÊÑ¿È¡ª FRED¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëJIN¡£¤¢