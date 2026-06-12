正栄食品工業 [東証Ｐ] が6月12日後場(15:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比28.2％増の37.7億円に伸び、従来予想の30.3億円を上回って着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の51.5億円→58億円(前期は49.9億円)に12.6％上方修正し、増益率が3.2％増→16.2％増に拡大し、9期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づ