エニグモ [東証Ｐ] が6月12日後場(15:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常損益は1億3100万円の赤字(前年同期は700万円の黒字)に転落した。 同時に、従来未定としていた期末一括配当は30円(前期は30円)実施する方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の1.6％→-10.3％に急悪化した。 株探ニュース