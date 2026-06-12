ｇｕｍｉ [東証Ｐ] が6月12日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比3.2％増の21.7億円に伸びた。なお、27年4月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比80.9％減の1.9億円に大きく落ち込み、売上営業損益率は前年同期の4.6％→-2.0％に急悪化し