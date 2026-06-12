アートグリーン [名証Ｎ] が6月12日後場(15:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比6.0倍の2400万円に急拡大し、従来予想の600万円を上回って着地。 通期計画の1500万円に対する進捗率が160.0％とすでに上回り、さらに5年平均の108.2％も超えた。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常損益は9