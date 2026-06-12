バルニバービ [東証Ｇ] が6月12日後場(15:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比41.4％減の2億3600万円に落ち込み、通期計画の6億8300万円に対する進捗率は34.6％にとどまり、5年平均（ただし赤字期を除く）の75.2％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の4