12日15時現在の日経平均株価は前日比1764.59円（2.75％）高の6万5981.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は943、値下がりは566、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を504.44円押し上げている。次いで東エレク が469.64円、キオクシア が143.14円、ファストリ が122.29円、ＳＢＧ が111.83円と続く。 マイナス寄与度は