クロスフォー [東証Ｓ] が6月12日後場(15:04)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常損益は1億4900万円の黒字(前年同期は1300万円の赤字)に浮上して着地した。 併せて、通期の同利益を従来予想の3300万円→7000万円(前期は2300万円)に2.1倍上方修正し、増益率が43.5％増→3.0倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下