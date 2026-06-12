時代を超えて愛され続ける「ウルトラマンシリーズ」の世界観が、永遠の愛を誓うブライダルリングになりました。ジュエリーブランドのユートレジャーは6月11日、「ウルトラマンシリーズ」をモチーフにした結婚指輪を発売しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】時代を越えて受け継がれていく作品の世界観を、洗練された美しさと決して絶えない光をイメージして、完全の象徴とも言える「輪」で表現している