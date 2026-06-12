第12回中国（上海）国際技術輸出入交易会（上海交易会）が6月11日、上海万博展示館で開幕しました。会期は13日まで続き、展示総面積は3万8000平方メートルに達しています。世界22の国と地域、全国24の省・自治区・直轄市の革新的な成果が集中して展示され、出展企業は初めて1000社を超え、過去最高を更新しました。 今期の交易会は「技術貿易の新たなエコシステムを構築し、世界協力の新たな一章をつづる」をテーマとし、出展企業