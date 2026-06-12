タレントの関根勤（72）が12日、公式Xを更新。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』で共演していた俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のために86歳で亡くなったことを受け、追悼コメントを寄せた。【写真】中村玉緒さん、最後のインスタ投稿の内容中村さんが所属する長良プロダクションが死去したことを文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いた