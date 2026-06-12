ことし1月、熊本･阿蘇中岳第一火口内で大破した状態で見つかった遊覧ヘリについて、阿蘇火山防災会議協議会は12日、引き上げ作業を行うための火口周辺の立ち入りを許可したと発表しました。立ち入り許可期間は、6月15日から7月31日までです。阿蘇火山防災会議協議会の会長である阿蘇市の松嶋和子市長は、「搭乗者のご家族の皆様、そして市民、関係者の皆様には、長期間にわたり大変なご心配をおかけしております」とした上で、引き