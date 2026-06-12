ブリュッセルのNATO本部＝1月（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズは12日、トランプ政権が北大西洋条約機構（NATO）に提供する戦闘機や軍艦を大幅に削減する方針を今月上旬に加盟国に書面で伝えたと報じた。NATOの長距離攻撃や監視の能力が制限され、ロシアに対する抑止力が低下する可能性を指摘している。同紙が伝えた削減計画によると、戦闘機のF16やF15Eをおおむね150機から100機に、海上偵察機を26機