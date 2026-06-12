１９７０年の大阪万博で話題となった「人間洗濯機」が、国立科学博物館（東京・上野）で展示される見通しとなった。保管していたパナソニックホールディングス（ＨＤ）が今年に入って寄贈した。同博物館は「未来に向けて挑戦したものづくりの姿勢を象徴する重要な資料」としており、常設展示する方向で検討している。人間洗濯機は、旧三洋電機がサンヨー館で展示した「ウルトラソニックバス」（幅２メートル、高さ１・８メート