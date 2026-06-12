乃木坂46の池田瑛紗（23）が12日までに自身のインスタグラムを更新。新センターとの密着2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「最高の夏にしようね」とつづった。写真では、新シングルでセンターを務める一ノ瀬美空とセーラー服での密着2ショットを投稿した。ネットでは「てれみく最高」「仲の良さが微笑ましい」「尊すぎる」「メロい」「特大てれみく愛！」などの声があがった。