遠藤航がチーム離脱＆代表引退日本サッカー協会は12日、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーで、主将の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱することを発表した。遠藤は自身のXで代表引退を表明。所属クラブも写真を添えてメッセージを送ると、ファンも反応した。33歳の遠藤は2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。コンディションが心配されたが、26人のメンバーに名を連ねた。だが、先