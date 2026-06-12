タイ国王の長女で、王位継承の資格も持つパチャラキティヤパー王女が11日、47歳の若さで死去しました。王女は2022年に心臓の疾患で倒れ、その後も意識不明の状態が続いていました。タイのワチラロンコン国王の長女、パチャラキティヤパー王女は、2022年12月に軍主催のイベントに向けて飼い犬を訓練中に倒れ、その後も意識不明の状態が続いていました。細菌の一種であるマイコプラズマに感染し、心臓に炎症が起きたということで、バ