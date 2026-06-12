マッツ・ミケルセン主演の『さよなら、僕の英雄』（2026年6月19日公開提供：スターキャット配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）のメイキングスチールと、監督を務めるアナス・トマス・イェンセンの日本向けインタビューが公開となった。マッツ・ミケルセン主演『さよなら、僕の英雄』のメイキングスチール2点と監督を務めるアナス・トマス・イェンセンの日本向けインタビューが公開『さよなら、僕の英雄』は、人生の