カブスの鈴木誠也外野手（３１）は１１日（日本時間１２日）、敵地ロッキーズ戦に「５番・右翼」で出場し、４回に逆転の１０号満塁本塁打を放った。５試合ぶりの一発で５年連続の２桁本塁打に到達。９―３での勝利に貢献した。１点を追う４回一死満塁で鈴木は２球目の１４４キロスライダーにバットを一閃。打球は左翼席に吸い込まれた。この一発で火がついたカブス打線は７回にブレグマンの６号２ラン、８回にケリーの３号ソロ