北中米Ｗ杯１次リーグＡ組初戦（１１日＝日本時間１２日、メキシコ・グアダラハラ）、韓国はチェコに２―１と逆転勝ちし、勝ち点３をゲットした。韓国は後半１４分に先制を許すも、２２分にＭＦ黄仁範（ファン・インボム＝フェイエノールト）が同点ゴールをマーク。３５分にはＦＷ呉賢揆（オ・ヒョンギュ＝ベシクタシュ）が勝ち越し弾を決めた。英メディア「ＢＢＣ」によると、元アイルランド代表ＦＷクリントン・モリソン氏（