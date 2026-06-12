ポストトランプの共和党候補は誰か？2026年6月11日放送の「報道1930」（BS-TBS）は2028年の米大統領選の共和党候補が誰になるのかを予測したが、2025年のトランプ政権発足後はバンス副大統領の支持率は高かったものの、1月のベネズエラ攻撃、イラン攻撃あたりからルビオ国務長官の支持率がじわじわと上昇しているという。「トランプをヒトラーと呼んでいたが今はMAGAの急先鋒」バンス氏番組は、米予測市場「カルシ」の調査（6月1