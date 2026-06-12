劇団☆新感線46周年興行・夏公演「SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』」が12日、いよいよ東京で開幕する。宮野真守さんと神山智洋さん（WEST.）が初共演する話題作で、演出のいのうえひでのりさんは「普通の人が出てこない」と表現。これまでの劇団☆新感線とは一味違う作品になるという。同作は、劇団☆新感線が初めてタッグを組む劇作家・福原充則さんによる書き下ろし作品