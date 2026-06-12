小泉光咲（原因は自分にある。） 小泉光咲（原因は自分にある。）が、読売テレビ新ドラマ 『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』（8月10日スタート）に出演。四坂亮翔とW主演で、教室の隅でひとり静かに過ごすBL好きぼっち男子・鈴木創を演じる。読売テレビ新ドラマ 『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』が8月10日深夜（毎週月曜 深夜1時29分）より放送がスタートする。W主演を務