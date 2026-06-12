俳優のヘンリー・カヴィルが、ネットフリックスの新作スパイコメディでケヴィン・ハートと共演する。「マン・オブ・スティール」などでおなじみのヘンリーと「ジュマンジ」シリーズなどで人気のコメディアンのケヴィンはこの新作で、敵対するスパイでありながらも、妻同士が親しくなってしまうことで、事態が一転する姿を演じる見込みだとザ・ラップが報じている。 【写真】想像つかないケミスト