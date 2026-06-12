謝罪する工藤岡山県警本部長 岡山県警察本部の工藤陽代本部長が12日、県議会の代表質問で、県警察学校の初任科生の男(22)が不同意性交の疑いで島根県警に逮捕されたことについて陳謝しました。 工藤本部長は「警察官がこのような事件で逮捕されたことは極めて遺憾であり、深くお詫び申し上げます」と陳謝しました。今後は島根県警察の捜査の状況を踏まえつつ厳正に対処するとし、「警察学校の学生や職員の倫理観を高める教