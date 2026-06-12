ジェイアール東日本都市開発は、JR中央線の西荻窪駅-吉祥寺駅間約200メートルで段階的に整備してきた高架下商業施設「西荻高架下」（東京都杉並区松庵）の第3期工事が完成し、6月27日にグランドオープンする。秋までに8店が登場、1期、2期と合わせて16店が勢ぞろいする。【こちらも】静岡駅高架下の商業施設「アスティ静岡」、7月16日に第1期リニューアルオープンへ西荻高架下は、吉祥寺駅側から段階的に工事を進め、平屋建て