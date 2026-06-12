新NISAの開始以降、「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」（通称オルカン）の人気が続いている。実際、純資産総額は2024年1月4日時点で約1.8兆円だったが、2026年1月5日時点では約9.1兆円、2026年6月8日時点では約12.2兆円まで拡大している。【こちらも】半導体株急落で揺れるNISA投資家人気テーマ投信に潜む“値動きリスク”SBI証券の2026年6月第1週（6月1日〜5日）のNISA買付ランキングや、楽天証券の同時期の