チェコDFツォウファルのロングスローからゴールが生まれる北中米共催ワールドカップ（W杯）、グループリーグA組の韓国代表対チェコ代表が現地時間6月11日に行われ、2-1で韓国が勝利。チェコは逆転負けで黒星発進となったが、ロングスローから決めた先制弾が注目を集めている。試合は序盤から韓国ペースで進み、前半をスコアレスで終了。後半も韓国が主導権を握るなか、同14分にチェコが均衡を破る。右サイドでスローインを獲得