森保一監督から後任に指名された北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月11日、主将MF遠藤航（リバプール）の離脱を発表した。森保一監督から後任の主将に指名されたのはDF板倉滉（アヤックス）。カリスマではなく、“コミュニケーター”。29歳のリーダーシップが、いま試されようとしている。（取材・文＝林遼平）◇◇◇大会初戦3日前、日本代表に激震が走った。2023年6月からサムライブルーの