韓国代表がチェコ代表に勝利サッカー韓国代表は6月12日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループA初戦でチェコ代表と対戦し、2-1で勝利した。この試合を現地観戦した韓国の人気グループ「aespa」のメンバーが「aespaが勝利の女神」「観に来てるのか」など注目を集めている。韓国戦に現れたのは、世界的に人気を誇る4人組ガールズグループの「aespa」。メンバーのウィンターとカリナがコカ・コーラの赤いシャツを着て現地で韓国