１０日、クムレ祭の会場でパフォーマンスを披露する観光客。（チチハル＝新華社記者／那宇奇）【新華社チチハル6月12日】中国黒竜江省チチハル市哈拉新村の塞肯塔拉草原で10日、梅里斯ダウール族区第39回庫木勒（クムレ）祭が開幕した。同祭は省内に住む少数民族、ダウール族の最も重要な伝統的祝祭の一つで、今回は関連イベントが3日間にわたり行われる。コンサートやキャンプファイアなど、多彩な文化・スポーツ活動が催され、