◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組韓国２―１チェコ（１１日、メキシコ・グアダラハラ競技場）韓国はチェコに２―１で逆転勝ちした。韓国メディアは勝因に「高地への適応」を挙げ、４大会ぶりの白星発進を喜びとともに報じた。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「洪明甫監督の選択が完璧に当たり、チェコは準備不足の代償を払った」と報じた。会場のメキシコ・グアダラハラは標高約１５００メートルに位置する。高地に順応する