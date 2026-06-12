海洋新薬を見せる中国海洋大学の科学研究員。（青島＝新華社記者／王歓）【新華社済南6月12日】中国山東省青島市のバイオ医薬品企業、青島達康海洋生物科技の工場ではこのところ、新設された海藻由来オリゴ糖生産ラインが安定的に稼働している。海藻から抽出されたオリゴ糖は今年2月に国家新食品原料として承認され、現在すでに注文が殺到している。同社は青島聚大洋藻業集団の子会社で、褐藻由来のオリゴ糖の国家基準を取得す