１２日放送のカンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は、９日に肺炎のため８６歳で亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんについて報じた。コメンテーターの小籔千豊は「大先輩ではあるんですけど、本当にかわいらしい人やなと思いまして」と回想。またあいさつを丁寧に返して下さったと振り返り「たたずまいとか見てると品があふれている感じの方