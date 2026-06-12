プロバレーボールのヴォレアス北海道は12日、公式SNSを通じ、旭川市の新アリーナ計画の白紙が報じられたことについて言及した。一部メディアが11日、北海道旭川市が、5千人規模の新アリーナを民設民営で建てる計画を白紙に戻す方針だと報じた。バレーボール男子SVリーグは30／31年シーズンから5千人以上の入場が可能なアリーナを加入要件とするため、ヴォレアス北海道のライセンスに影響があるとした。報道を受け、チームは